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Beşiktaş devre arasında Volkan Babacan'a imzayı attırıyor

Devre arasında tecrübeli bir kaleci takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta ilk hedef Volkan Babacan. B planı ise Serkan Kırıntılı.

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Ligi bilen ve maliyeti yüksek olmayan isimlere yönelen Siyah-Beyazlılar'da, listenin başında Volkan Babacan'ın ismi yazıyor. Daha önceki 2 transfer döneminde de ciddi şekilde temas kurulan Volkan, bu kez Kartal olmaya çok yakın. Başakşehir'de deyim yerindeyse kulübeye hapsolan 32 yaşındaki eldiven, Beşiktaş'a gelmeyi çok istiyor. Siyah-Beyazlılar ise terk şart olarak, "Bonservis sorununu çöz" diyor.

Fanatik'in haberine göre; sezon sonunda mukavelesi bitecek Volkan'ın şimdiden Başakşehir cephesiyle görüşmelere başladığı ve devre arasında kolaylık gösterilmesi için söz aldığı öğrenildi.

B planı Serkan Kırıntılı
Son anda bir aksilik çıkmazsa İstanbul ekibi, Volkan Babacan'a bonservisini bedelsiz olarak verecek. Siyah-Beyazlılar'da her ihtimale karşı B planı olarak Serkan Kırıntılı gündemde tutuluyor. 35 yaşındaki deneyimli kalecinin de Konyaspor ile olan sözleşmesi sezon bitiminde sona eriyor.

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