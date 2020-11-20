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HABER /  EKONOMİ

Almanlardan bomba dolar tahmini geldi! Dolar için rekor bekliyorlardı

Dolar/TL tahmininde bulunan Alman Commerzbank yetkilisi Tatha Ghose, Merkez Bankası tarafından açıklanan faiz kararını beklediklerini söyleyerek 2021’in ilk çeyreğine ilişkin beklentilerini duyurdu. Yetkili, “Biz 2021’in ilk çeyreği boyunca 7.50 gibi bir seviye bekliyoruz. Sonra kademeli bir şekilde 8.00 seviyesine geleceğini düşünüyoruz' dedi.

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Dolar/TL kurundaki ani dalgalanmalar yatırımcıların kafasını karıştırmaya devam ediyor. Merkez Bankası, politika faizini yüzde 10,25'ten yüzde 15'e çekmesinin ardından yatırımcılar Dolar/TL deki düşüşün devam edip - etmeyeceğini merak konusu...

Merkez Bankası kararı sonrası değerlendirmelerde bulunan, Commerzbank Kıdemli Gelişen Piyasalar Ekonomisti Tatha Ghose alınan kararı beklediklerini belirterek, “Şunu söylemem gerekiyor ki verilen karar beklentiler dahilinde geldi. Bu uzun zamandır beklenen bir değişimdi” değerlendirmesinde bulundu.

Almanlar dolar tahminini açıkladı

“Türk Lirasının 9 seviyesine gideceğini düşünüyorduk fakat artık böyle bir beklentimiz yok.” diyen Tatha Ghose önümüzdeki yılın ilk çeyreğindeki Dolar/TL tahminini şu şekilde açıkladı;

“Biz 2021’in ilk çeyreği boyunca 7.50 gibi bir seviye bekliyoruz ve liranın kademeli bir şekilde zayıflayarak 8.00 seviyesine geleceğini düşünüyoruz.”

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