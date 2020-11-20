Selvi'den çarpıcı kulis: '2003-2004’teki Erdoğan ile toplantı yaptık’ diyenler oldu

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TOBB Ekonomi Şurası'ndaki açıklamalarına değindi. Selvi, "Erdoğan tahminimin ötesinde pozitif bir hava vermiş, TOBB üyelerine moral dopingi olmuş. ’2003-2004’teki Recep Tayyip Erdoğan ile toplantı yaptık’ diyenler oldu" ifadelerini kullandı.

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Abdulkadir Selvi, 'Anlaşıldı merkez sıra reformlarda' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Polis telsizlerinin değişmez anonsuydu: ‘Anlaşıldı merkez.’ Merkez Bankası’nın faiz artırım kararı, piyasalar tarafından anlaşıldı" ifadesiyle başladı.

Selvi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi Şurası'yla ilgili olarak edindiği bilgileri aktardığı yazısında şunları kaydetti:

"TOBB üyelerine moral dopingi olmuş"

TOBB’un düzenlediği ekonomi şurâsından sonra oda ve borsa başkanlarının nabzını tutmaya çalıştım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahmin ettiğimin ötesinde ’pozitif bir hava’ vermiş. Pandemi nedeniyle ekonominin zor bir dönemden geçtiği süreçte, TOBB üyelerine moral dopingi olmuş.

’2003-2004’teki Recep Tayyip Erdoğan ile toplantı yaptık’ diyenler oldu.

Bir başkan ’2004’te de başkandım. O zaman Erdoğan, Başbakan’dı. Toplantı yaptık. Şimdi 2004’te Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığım toplantıdaki havayı yaşadım’ dedi. Bu algı çok önemli. Çünkü ekonomi güven üzerine yürür.

’Hukuk reformuyla ilgili toplantı yapacaklar. Hazırlık yapın’ talimatı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelecek olması önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüştüğü sektör temsilcilerine, iki bakanın kendileriyle toplantı yapacağını belirtip ’Hukuk reformuyla ilgili toplantı yapacaklar. Hazırlık yapın’ diye talimat vermiş. Bu da Erdoğan’ın o toplantıdan çıkacak sonuçları önemsediğini gösteriyor.

Görünen o ki uçak burnunu yukarıya doğru yükseltti.