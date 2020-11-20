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Bingöl'den acı haber geldi! Bir sağlık çalışanı daha virüse yenildi

Demirören Haber Ajansı

BİNGÖL'de Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görevli Medeni Güler (52), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Medeni Güler'in koronavirüs tedavisi gördüğü Bingöl Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği bildirildi. 

Açıklamada, "Merhum Medeni Güler'e ve görevi gereği hayatını kaybeden tüm sağlık personellerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı, Covid-19 nedeniyle tedavi görmekte olan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

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