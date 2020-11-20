Eskişehir'de barajda sular çekildi! Ortaya çıkanlar görenleri şaşırttı

Halen Eski İncesu köyünde oturan Naim Aktı (80), daha önce köylerinin bulunduğu alanın su dolu olduğunu belirterek, "Babam bu köyde dünyaya gelmiş. Ben de bu köyde doğdum, burada büyüdüm. Baraj 1947'te yapıldı. 1974'te sel olunca baraja ilave yapıldı. Bizim köyü istimlak ettiler." dedi.