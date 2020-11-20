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Çorum'dan feci haber! Çocuklarının gözü önünde eski eşini öldürdü

 ÇORUM’da Ercan Ö. (36), evde 2 çocuğu varken tartıştığı, eski eşi Alev Seçen’i (33) tabancayla başından vurarak öldürüp, aynı silahla intihar etti.

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Çorum'dan gelen haber kan dondurdu. Dün gece saatlerinde Ercan Ö. ile boşandığı eşi Alev Seçen arasında, aynı evdeyken bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmada ruhsatsız tabancasını çıkaran Ercan Ö., evde kız çocuklarının da bulunduğu sırada Seçen’i başından vurdu. Seçen, kanlar içinde yere yığılırken, Ercan Ö., bu kez aynı tabancayı kendi başına dayayıp, ateşledi. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevleri, yaptığı kontrolde, Alev Seçen ile Ercan Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çocuklar, yakınlarına teslim edildi

Yakın zamanda boşandıkları öğrenilen Alev Seçen ve Ercan Ö.'nün cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı. Olayın ardından 2 kız çocuğu da bina önüne gelen yakınlarına teslim edildi. Polis, soruşturma başlattı.

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