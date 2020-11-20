Reşit Karabacak kimdir neden öldü ölüm sebebi nedir?

Güreş camiasının sevilen ve bilinin isimlerden biri olan Reşit Karabacak kalp krizi sonucu hayatını kaybetti ve Bursa'da defnedildi. Bu haberin ardından Reşit Karabacak kimdir, kaç yaşındaydı ve aslen nereliydi soruları merak edildi.

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Güreş camiasının önemli isimlerinden Reşit Karabacak, hayatını kaybetti. Karabacak'ın naaşı, perşmebe günü ikindi namazına müteakip Bursa Merkez Dikkaldırım Merkezli Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası defnedildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mesajında, Reşit Karabacak'ın vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Peki, Reşit Karabacak kimdir, neden öldü?

Reşit Karabacak kimdir:

Türk güreşinin önemli isimlerinden 66 yaşındaki Karabacak, güreşe 19 yaşında İzmir'de başladı.

Karabacak, ilk şampiyonluğunu da güreşe başladıktan bir yıl sonra serbest stilde Balkan birinciliği ile elde etti. Sonrasında Akdeniz ve Avrupa şampiyonu olan Karabacak, dünya şampiyonalarında da elde ettiği başarılarla Türkiye'nin gururu oldu.

Karabacak, sporu bıraktıktan sonra Güreş Milli Takımı antrenörü olarak görev yaptı.Bir süre önce Kovid-19 hastalığına yakalanan Karabacak, kalp krizi geçirdi. Durumu günden güne ağırlaşan şampiyon güreşçi vefat etti.

Federasyondan Reşit Karabacak için başsağlığı mesajı da yayımlandı.Bakan Kasapoğlu'ndan Reşit Karabacak için taziye mesajıGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden güreş camiasının önemli isimlerinden Reşit Karabacak için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında, Reşit Karabacak'ın vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Avrupa şampiyonu ve milli takım antrenörü Reşit Karabacak'ın Türk güreşine verdiği hizmetlerin her zaman hatırlanacağını kaydeden Kasapoğlu, Karabacak'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve güreş camiasına başsağlığı diledi.