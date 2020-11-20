Milli Savunma Bakanlığı: Azerbaycan ordusu Ağdam'a girdi

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Karabağ'da elde ettiği zafer sonrası yapılan anlaşma kapsamında Ağdam'a girdiğini açıkladı.Abone ol
Azerbaycan ordusu 27 yıldır Ermenistan işgali altında bulunan Ağdam kentine girdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan Ordusu, Karabağ’da elde ettiği zafer sonrası yapılan anlaşma kapsamında Ağdam’a girdi. Azerbaycan, 30 yıl sonra işgale uğramış öz topraklarına kavuşuyor. Önümüzdeki süreçte de Can Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edeceğiz" denildi.
Kahraman #Azerbaycan Ordusu, Karabağ’da elde ettiği zafer sonrası yapılan anlaşma kapsamında #Ağdam’a girdi. Azerbaycan 30 yıl sonra işgale uğramış öz topraklarına kavuşuyor. Önümüzdeki süreçte de Can Azerbaycanın yanında olmaya devam edeceğiz. #TekMilletİkiDevlet 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/WjivsA20ez— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 20, 2020