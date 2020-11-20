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Bugün camiler açık mı cuma namazı kılınacak mı Diyanet açıklama

Koronavirüs vakalarının artmasının ardından birçok yeni yasak ve kısıtlama hayat geçti. Cuma namazı kılacak olan vatandaşlar ise camiler bugun kapalı mı, cuma namazı kılınacak mı sorusunun yanıtını arıyor. Diyanet bu konu hakkında son açıklamayı yaptı.

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Yurt genelinde koronavirüs vakaları arttınca yeni tedbirler de bir bir yeniden hayata geçmeye başladı. Birçok kurum ve işletme kapanırken bugun cuma namazına gidecek olan vatandaşlar camiler kapalı mı, cuma namazı kılınacak mı araştırması yapıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında birçok kısıtlamanın başlatılmasının ardından camilere ilişkin bir yasak var mı merak konusu oldu.

Diyanet'ten resmi açıklama var mı: Diyanet İşleri Başkanlığı koronavirüsün yayılma tehlikesine karşı daha önceki haftalarda birtakım kısıtlamalara gitmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklama sonrası ise camilere ilişkin herhangi bir kısıtlama getirilmedi.

20 Kasım Cuma günü camiler açık olacak.

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