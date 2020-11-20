BIST 1.327
DOLAR 7,60
EURO 9,02
ALTIN 455,67
HABER /  EKONOMİ

Tüketici güven endeksi geriledi! TÜİK ve Merkez Bankası hesapladı

Tüketici güven endeksi, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2.2 azalarak 80.1 puan oldu.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2.2 oranında azaldı. Ekim ayında 81.9 olan endeks, kasım ayında 80.1'e geriledi.

Hanenin maddi durumu endeksi 

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi ekim ayında 69.4 iken, kasım ayında yüzde 4.1 oranında azalarak 66.6 olarak gerçekleşti.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi ekim ayında 79.5 iken, kasım ayında yüzde 0.6 oranında azalarak 79 oldu. 

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi ekim ayında 81.4 iken, kasım ayında yüzde 3.3 oranında azalarak 78.7 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ekim ayında 97.4 iken, kasım ayında yüzde 1.2 oranında azalarak 96.2 oldu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 'Dağlık Karabağ' sonrası bakın Ermeniler ne düşünüyor! Bomba anket sonuçları Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Merkez Bankası'ndan kritik hamle: Swap faizini yükseltti
Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul soruşturması çıkışı: Hadi oradan sen kimsin ya?
Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini öldürdüğü cinayette şarjör değiştirip 18 kurşun sıkmış
Selvi'den çarpıcı kulis: '2003-2004’teki Erdoğan ile toplantı yaptık’ diyenler oldu
Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü:Artık hepimiz çemberin içindeyiz
Almanlardan bomba dolar tahmini geldi! Dolar için rekor bekliyorlardı
ÖNCEKİ HABERLER
Altın güne yükselişle başladı! Gram altın 455 lira oldu
Bursa'da narkozun etkisindeki kadının şaşırtan soruları: Alper gelmemiş mi, poşet ister misin?
Bugün camiler açık mı cuma namazı kılınacak mı Diyanet açıklama
Kreşler de tatil olacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı
FETÖ kapsamında aranan eski emniyet müdürü sahte kimlikle yakalandı
Songül Ülkü kimdir kaç yaşında Songül Ülkü gençliği nasıldı?
Yorumlar