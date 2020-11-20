BIST 1.323
DOLAR 7,59
EURO 9,01
ALTIN 455,67
HABER /  YEREL

Elazığ'da bu kadarı da pes dedirtti! Krem kutusuna bakın ne saklamış

Demirören Haber Ajansı

ELAZIĞ'da, yol kontolleri sırasında durdurulan taksideki kadın müşterinin çantasında bulunan krem kutusunda 178 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan kadın adliyeye sevk edildi.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ- Bingöl karayolu polis uygulama noktasında yaptıkları uygulama sırasında bir taksiyi durdurdu. Taksideki kadın müşteri C.P.'nin şüpheli hareketleri üzerine arama yapıldı. Aramada, kadının çantasında bulunan krem kutusunda 178 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan C.P., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Mardin'de emekli öğretmen şehirden sıkılıp bu işi yapmaya başladı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Merkez Bankası'ndan kritik hamle: Swap faizini yükseltti
Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul soruşturması çıkışı: Hadi oradan sen kimsin ya?
Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini öldürdüğü cinayette şarjör değiştirip 18 kurşun sıkmış
Selvi'den çarpıcı kulis: '2003-2004’teki Erdoğan ile toplantı yaptık’ diyenler oldu
Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü:Artık hepimiz çemberin içindeyiz
Almanlardan bomba dolar tahmini geldi! Dolar için rekor bekliyorlardı
ÖNCEKİ HABERLER
Ermenistan'da yenilgi depremi! Savunma bakanı istifa etti
Malatya'da 181 adet ele geçirildi! Hepsi birbirinden değerli
Tüketici güven endeksi geriledi! TÜİK ve Merkez Bankası hesapladı
Altın güne yükselişle başladı! Gram altın 455 lira oldu
Bursa'da narkozun etkisindeki kadının şaşırtan soruları: Alper gelmemiş mi, poşet ister misin?
Neşe Karaböcek öldü mü haberi yayıldı ilk ağızdan açıklama geldi
Yorumlar