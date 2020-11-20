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Ermenistan'da yenilgi depremi! Savunma Bakanı Tonoyan da istifa etti

AZERBAYCAN hezimetinden sonra büyük kaos yaşanan Ermenistan'da siyasi deprem sürüyor. Savunma Bakanı Davit Tonoyan da istifa etti. Daha önce Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan istifa etmişti.

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Türkiye'den tam destek alan Azerbaycan, Ermenistan'a karşı büyük bir zafer elde etti.

44 gün boyunca devam eden çatışmalarda büyük kayıplar veren Ermenistan, geri çekilmeyi kabul etti.

Bu karar Ermenistan'da Paşinyan yönetimine karşı büyük bir nefrete neden oldu.

Başbakanlık binasını basan Ermeniler, Paşinyan'ın odasını yerle bir etti.

İkinci istifa

Ermenistan'daki protesto gösterilerinin ardından Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan istifa etti.

Erivan yönetiminden ikinci bir istifa daha geldi.

Savunma Bakanı Davit Tonoyan, görevinden istifa etti.

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