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Süper Lig'de 9. hafta heyecanı! İşte maç programı

Süper Lig'in 9. haftası Fatih Karagümrük ile DG Sivasspor arasında oynanacak maç ile başlayacak.

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Süper Lig'de milli takım arası sona ererken, 9. hafta heyecanı yarın, 22 Kasım Pazar ve 23 Kasım Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Fatih Karagümrük, yarın sahasında Sivasspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği ile, Beşiktaş da evinde Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Antalya derbisinde ise Antalyaspor pazar günü lider Alanyaspor'u ağırlayacak. Haftanın kapanış maçı ise pazartesi günü Galatasaray - Kayserispor arasında oynanacak.

Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmalarının programı ve göre alacak olan hakemler şöyle:

Yarın
13.30 Fatih Karagümrük - DG Sivasspor: Hüseyin Göçek
16.00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
16.00 Y. Denizlispor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
19.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

22 Kasım Pazar
13.30 A. Hatayspor - Çaykur Rizespor: Halis Özkahya
16.00 Göztepe - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
16.00 İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa: Yasin Kol
19.00 Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar
19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya

23 Kasım Pazartesi
19.30 Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor: Turgut Doman

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