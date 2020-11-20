Cemil Çiçek’ten 'Çakıcı' tepkisi: Kayıt dışı siyasetin bir tezahürü kabul edilemez

Gündeme oturan Alaattin Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'na yönelik mektubuna bir tepki de Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek'ten geldi. Çiçek, 'Kayıt dışı siyasetin bir tezahürü, kabul edilemez' dedi.

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YİK üyesi Cemil Çiçek, Alaatin Çakıcı’nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu tehdit ve hakaret içeren mektuba ilişkin düşüncelerini paylaştı. Çiçek, söz konusu mektuptaki ifadelere tepki göstererek, “ Kayıt dışı siyasetin bir tezahürü, kabul edilemez” tepkisini gösterdi.

''Asla tasvip edilecek bir husus değildir''

Çiçek, “Siyaset nezaket içerisinde yapılan bir iştir. Bir siyasi parti genel başkanına, kendisini tasvip edin etmeyin, bu üslupla hakaret edilmesi, kime yapılırsa yapılsın, asla tasvip edilecek bir husus değildir” dedi.

''Kayıt dışı siyasetin bir tezahürüdür”

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin’e konuşan Çiçek, “Böyle bir hakaret varsa savcılığın zaten kendiliğinden soruşturma açması gerekiyor. Kaldı ki, Kemal Bey’in avukatının da bir müracaatı var” değerlendirmesinde bulundu. Çiçek, “Ben senelerdir kayıt dışı siyaset diye bir kavramdan söz ediyorum. Bunun birçok alternatifi var. Bu da sözünü ettiğim kayıt dışı siyasetin bir tezahürüdür” diye konuştu.