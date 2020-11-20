Melih Gökçek'ten Bülent Arınç'a: Sen ne biçim AK Partilisin?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç'ın açıklamaları siyaset gündeminin bir numaralı gündem maddesi oldu. Ankara Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Arınç'a "sen ne biçim AK Partilisin?" sözleriyle tepki gösterdi.

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Bülent Arınç'ın, Habertürk TV'de önceki akşam katıldığı programda "Ey hâkim ve savcılar; Osman Kavala'nın hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmesi lazım", "Devran kitabını okudum, Belki Demirtaş hakkında fikriniz değişmeyecek ama Kürtlerin neler yaşadığını anlayacaksınız, Kürtler konusunda fikriniz değişebilir" sözleri gündemin üst sıralarına yerleşti.

"Sen ne biçim AK Partilisin?"

Arınç'ın açıklamaları farklı kesimlerden destek ve tepki aldı. Arınç'a tepki gösteren isimlerden birisi de "Ankara'yı parsel parsel sattı" dediği eski Başkan Melih Gökçek'ten geldi. "Sen ne biçim AK Partilisin?" diyen Gökçek, "Arınç teröristlere kol kanat geren, hatta çağrılarıyla isyana teşvik eden Demirtaş'a özgürlük istedi. Cumhurbaşkanımın ve AK Partimizin fikri bu değil." görüşünü savundu.

Gökçek, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

- Bugüne kadar bana sataşmalarına partime zarar vermemek için sustum. Ama bugün Arınç teröristlere kol kanat geren hatta çağrılarıyla isyana teşvik eden Demirtaş'a özgürlük istedi. Cumhurbaşkanımın ve AK Partimizin fikri bu değil. Sen ne biçim AK Partilisin.

- Yasin Börü'nün katillerine alkış tutan adama sen nasıl alkış tutarsın? Adamı masum ilan edersin? Şimdi twitlerimin altındaki yorumlara bak. Seni seven bir AK Partili bulabilecek misin?

1️⃣BÜLENT ARINÇ’IN

BUGÜNE KADAR

BANA SATAŞMALARINA PARTİME ZARAR VERMEMEK İÇİN SUSTUM.



AMA BUGÜN ARINÇ TERÖRİSTLERE

KOL KANAT GEREN,

HATTA ÇAĞRILARIYLA İSYANA TEŞVİK EDEN DEMİRTAŞ’A ÖZGÜRLÜK İSTEDİ.



CUMHURBAŞKANI’MIN,

VE AK PARTİMİZİN

FİKRİ BU DEĞİL.

SEN NE BİÇİM AK PARTİLİSİN? pic.twitter.com/djnHKo2fBy — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) November 20, 2020