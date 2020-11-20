BIST 1.323
DOLAR 7,59
EURO 9,01
ALTIN 455,67
HABER /  POLİTİKA

Melih Gökçek'ten Bülent Arınç'a: Sen ne biçim AK Partilisin?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç'ın açıklamaları siyaset gündeminin bir numaralı gündem maddesi oldu. Ankara Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Arınç'a "sen ne biçim AK Partilisin?" sözleriyle tepki gösterdi.

Abone ol

Bülent Arınç'ın, Habertürk TV'de önceki akşam katıldığı programda "Ey hâkim ve savcılar; Osman Kavala'nın hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmesi lazım", "Devran kitabını okudum, Belki Demirtaş hakkında fikriniz değişmeyecek ama Kürtlerin neler yaşadığını anlayacaksınız, Kürtler konusunda fikriniz değişebilir" sözleri gündemin üst sıralarına yerleşti. 

"Sen ne biçim AK Partilisin?"

Arınç'ın açıklamaları farklı kesimlerden destek ve tepki aldı. Arınç'a tepki gösteren isimlerden birisi de "Ankara'yı parsel parsel sattı" dediği eski Başkan Melih Gökçek'ten geldi. "Sen ne biçim AK Partilisin?" diyen Gökçek, "Arınç teröristlere kol kanat geren, hatta çağrılarıyla isyana teşvik eden Demirtaş'a özgürlük istedi. Cumhurbaşkanımın ve AK Partimizin fikri bu değil." görüşünü savundu. 

Gökçek, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

- Bugüne kadar bana sataşmalarına partime zarar vermemek için sustum. Ama bugün Arınç teröristlere kol kanat geren hatta çağrılarıyla isyana teşvik eden Demirtaş'a özgürlük istedi. Cumhurbaşkanımın ve AK Partimizin fikri bu değil. Sen ne biçim AK Partilisin.

- Yasin Börü'nün katillerine alkış tutan adama sen nasıl alkış tutarsın? Adamı masum ilan edersin? Şimdi twitlerimin altındaki yorumlara bak. Seni seven bir AK Partili bulabilecek misin?

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 'Dağlık Karabağ' sonrası bakın Ermeniler ne düşünüyor! Bomba anket sonuçları Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Merkez Bankası'ndan kritik hamle: Swap faizini yükseltti
Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul soruşturması çıkışı: Hadi oradan sen kimsin ya?
Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini öldürdüğü cinayette şarjör değiştirip 18 kurşun sıkmış
Selvi'den çarpıcı kulis: '2003-2004’teki Erdoğan ile toplantı yaptık’ diyenler oldu
Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü:Artık hepimiz çemberin içindeyiz
Almanlardan bomba dolar tahmini geldi! Dolar için rekor bekliyorlardı
ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig'de 9. hafta heyecanı! İşte maç programı
Songül Ülkü kimdir kaç yaşında Songül Ülkü gençliği nasıldı?
Elazığ'da bu kadarı da pes dedirtti! Krem kutusuna bakın ne saklamış
Ermenistan'da yenilgi depremi! Savunma bakanı istifa etti
Malatya'da 181 adet ele geçirildi! Hepsi birbirinden değerli
Neşe Karaböcek evlilikleri ilk eşi kimdir? Neşe Karaböcek çocukları kaç tane
Yorumlar 1 yorum