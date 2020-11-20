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TPAO'nun iki petrol arama sahasında ruhsat süresi uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Diyarbakır sınırları içinde kalan iki petrol arama sahasında ruhsat süresinin uzatılmasına karar verildi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Diyarbakır sınırları içinde kalan iki petrol arama sahasında ruhsat süresinin uzatılması kararlaştırmasına dair karar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Ruhsat süreleri 30 Kasım'dan, 30 Kasım 2033 ve 30 Kasım 2034 tarihlerine kadar uzatıldı

Buna göre, Diyarbakır sınırları içinde kalan ve ilanda pafta numaraları belirtilen petrol işletme ruhsat sahalarının 30 Kasım'da sona eren işletim süreleri, mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları, yatırım ve üretim programı dikkate alınarak, 30 Kasım 2033 ve 30 Kasım 2034 tarihine kadar uzatıldı.

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