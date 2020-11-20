Ünlü yatırımcı Mark Mobius'tan Türkiye açıklaması

Mobius Capital Partners Kurucusu Mark Mobius, piyasaların Merkez Bankası'nın kasım ayı faiz kararını değerlendirdi. Mobius, faiz artışının Türkiye'nin faydalanacağı bir ortam yaratacağını söyledi.

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Ünlü yatırımcı Mark Mobius, Merkez Bankası’nın politika faizini 475 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkarmasının piyasalarda olumlu karşılandığını söyledi ve söz konuşu artışın Türkiye'ye fayda sağlayacak bir ortam oluşturduğunu ekledi.

Mobius, "TCMB'nin faiz kararını artırması iyi oldu, liranın değer kaybı önlendi" dedi.

Mobius, Bloomberg HT’ye verdiği demeçte, “Türkiye'ye güvenimizi kaybetmedik. Türk hisselerini içeren bir portföyümüz var. Yaşanan problemlere rağmen hisselerin iyi bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"Türkiye'deki mevcudiyetlerimizi artıracağız"

Mobius, daha fazla Türk varlığı alma planları hakkındaki soruya, Türkiye’deki ve diğer gelişen piyasalardaki mevcudiyetlerini artıracaklarını söyledi.

JPMorgan: TCMB'nin sonraki adımı faiz indirimi olabilir

JPMorgan Ekonomisti Yarkın Cebeci, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) dün attığı sıkılaştırma adımlarını ‘ortodoks politikalara doğru kayda değer bir adım ve şeffaflıkta bir artış’ olarak değerlendirirken, enflasyonda veya jeopolitik risklerde ani ve beklenmeyen bir tırmanış olmadığı sürece, sonraki adımın bir faiz indirimi olabileceğini öngördü.

Uluslararası yatırım bankası JP Morgan'ın ise raporunda, yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevine kararlı başladığını ve yapılan 475 baz puanlık faiz artışının ihtiyatlı bir hamle olduğu ifade edildi.

Morgan Stanley: TCMB bu yıl ve gelecek yıl faizi sabit tutabilir

Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kurumun Perşembe günkü araştırma raporunda Merkez Bankası’nın politika faizi ve efektif fonlama oranını aynı hizaya getirerek piyasa beklentilerini karşıladığı belirtildi.

Bankanın enflasyonu kontrol etmek için para politikasını sıkı tutacağı yönünde güçlü bir mesaj verdiği belirtilen rapora göre kurum, faizlerin bu yıl ve gelecek yıl sabit kalmasını bekliyor. Ayrıca Morgan Stanley, enflasyonun yukarı yönlü sürpriz yapması durumunda daha fazla faiz artırımı ihtimali olduğunu düşünüyor.