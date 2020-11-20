BIST 1.322
DOLAR 7,56
EURO 8,97
ALTIN 457,29
HABER /  SAĞLIK

Çarpıcı araştırma! Kağıt bardaklar milyarlarca mikroplastik parçacık yayıyor

Koronavirüs nedeni ile artık birçok yerde içecekler kağıt bardaklar ile veriliyor. Fakat yapılan son araştırma kağıt bardaklarla ilgili korkunç gerçeği ortaya çıkardı.

Abone ol

Kağıt bardakların sıcak içeceklerle temas ettiğinde yüksek düzeyde mikroplastik parçacığın açığa çıktığı bildirildi. News Medical Science haberine göre, söz konusu bulgu, Hindistan Teknoloji Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmada tespit edildi.

Çalışmada uzmanlar, 85-90 santigrat derecede saf suyu kağıt bardaklara döktü ve 15 dakika bekletti. Ardından kağıt bardaklar içindeki su floresan mikroskobu altında analiz edildi.

"Çıplak gözle görülmüyor"

Araştırmada bir kağıt bardaktan sıcak sıvıyla temasta yaklaşık 10,2 milyar mikronaltı parçacık açığa çıktığı gözlendi.

Çalışma ekibinin lideri Sudha Goel, "Bir kağıt bardakta günde ortalama 3 normal fincan çay veya kahve içen kişi çıplak gözle görülemeyen 75 bin mikroplastik parçacığı yutacaktır." dedi.

Uzmanlar, zaman içinde düzenli partikül yutulmasının insan sağlığına ciddi etkileri olabileceğine dikkati çekti.

Çevrim içi yayımlanan çalışmanın ayrıntıları, "Journal of Hazardous Materials" dergisinin Şubat 2021 sayısında yer alacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cemil Çiçek’ten 'Çakıcı' tepkisi: Kayıt dışı siyasetin bir tezahürü kabul edilemez
Melih Gökçek'ten Bülent Arınç'a: Sen ne biçim AK Partilisin?
Merkez Bankası'ndan kritik hamle: Swap faizini yükseltti
Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul soruşturması çıkışı: Hadi oradan sen kimsin ya?
Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini öldürdüğü cinayette şarjör değiştirip 18 kurşun sıkmış
Selvi'den çarpıcı kulis: '2003-2004’teki Erdoğan ile toplantı yaptık’ diyenler oldu
ÖNCEKİ HABERLER
David Beckham Radamel Falcao'yu istiyor
Rize 'de acil uyarı! Zorunlu olmadıkça hastanelere gelmeyin
Cuma namazı bugün kılınacak mı Diyanet camiler bugün açık mı?
TPAO'nun iki petrol arama sahasında ruhsat süresi uzatıldı
Kağıthane'de maganda dehşeti! Motosikletine çarpılınca deliye döndü ateş açtı
Cuma günü okunacak sureler hangisi ne zaman okunur?
Yorumlar 1 yorum