Meteoroloji illeri açıkladı! Kar yağışına dikkat sıcaklık -2'ye düştü

Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri geldi. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar yağışı bekleniyor. Öte yandan zaman zaman kuvvetli rüzgar uyarısı da yapıldı. Ayrıca İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey kesimleri ve Kırklareli’nin kıyı ilçelerinde hafif yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.