Meteoroloji illeri açıkladı! Kar yağışına dikkat sıcaklık -2'ye düştü
Hava sıcaklığı düşmeye devam ediyor. Özellikle 5 il için kar yağışı uyarısı geldi. Meteoroloji yetkilileri İstanbul içinde sağanak uyarısı yaptı. Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte son hava durumu tahminleri...
Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri geldi. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar yağışı bekleniyor. Öte yandan zaman zaman kuvvetli rüzgar uyarısı da yapıldı. Ayrıca İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey kesimleri ve Kırklareli’nin kıyı ilçelerinde hafif yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu olacağı bölgede, sabah saatlerinde Erzincan ve Erzurum, öğlen saatlerinden itibaren ise Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde aralıklarla karla karışık yağmur öngörülüyor.
Bölgede gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 1, Kars'ta ise 2, Ağrı ve Ardahan'da 0, Erzincan ve Tunceli'de 1, Iğdır'da 2 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 10, Erzincan ve Tunceli'de 9, Ağrı'da 7, Erzurum'da 5, Kars'ta 4, Ardahan'da ise 3 derece olması bekleniyor.