Mesut Özil'den İslamofobi'ye karşı çağrı

Türk asıllı Alman oyuncu, İslamofobi'nin yükselişe geçtiğini dile getirirken, "Ne yazık ki Avrupa'da ve dünyanın diğer bölgelerinde medyanın da büyük rol oynaması sonucunda İslamofobi ve İslam karşıtlığı yükseliyor. İslamofobi'ye onu pekiştirmeyecek şekilde yanıt vermeliyiz, aksine onu silahsızlandırmalı ve susturmalıyız" ifadelerini kullandı.

Dua ederken çekilmiş fotoğrafını da kullanan Mesut Özil, Kuran'ı Kerim'in 41. suresindeki 34. ayete "İyilikle kötülük bir olamaz, sen kötülüğü en güzel olan şeyle sav. O vakit seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse, candan bir dost gibi olur" yer verdi.

𝐋𝐞𝐭’𝐬 𝐝𝐢𝐬𝐚𝐫𝐦 𝐈𝐬𝐥𝐚𝐦𝐨𝐩𝐡𝐨𝐛𝐢𝐚 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐤𝐢𝐧𝐝𝐧𝐞𝐬𝐬

Unfortunately Islamophobia & Antiislamismus is growing in Europe and in other parts of the world with media playing a big role in that. (1/2) pic.twitter.com/DzXaGvMG2U