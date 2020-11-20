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Mesut Özil'den İslamofobi'ye karşı çağrı

Arsenal'de kadro dışı kalan Mesut Özil, bugünkü paylaşımda Avrupa'da ve dünyanın çeşitli yerlerinde İslam karşıtlığının arttığına vurgu yaptı.

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Türk asıllı Alman oyuncu, İslamofobi'nin yükselişe geçtiğini dile getirirken, "Ne yazık ki Avrupa'da ve dünyanın diğer bölgelerinde medyanın da büyük rol oynaması sonucunda İslamofobi ve İslam karşıtlığı yükseliyor. İslamofobi'ye onu pekiştirmeyecek şekilde yanıt vermeliyiz, aksine onu silahsızlandırmalı ve susturmalıyız" ifadelerini kullandı.

Dua ederken çekilmiş fotoğrafını da kullanan Mesut Özil, Kuran'ı Kerim'in 41. suresindeki 34. ayete "İyilikle kötülük bir olamaz, sen kötülüğü en güzel olan şeyle sav. O vakit seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse, candan bir dost gibi olur" yer verdi.

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