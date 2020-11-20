Fahrettin Koca’dan iddialar sonrası flaş açıklama: O kişiyi görevden aldım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi'nin koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli 'Favicovir' ilacının üretiminde, ortak çalıştığı firmaya özellikle ruhsat vermek isteyen kamu görevlisini görevden aldığını açıkladı.

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Bakan Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin koronavirüs gündemiyle ilgili sorularını yanıtladı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Bakan Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi’nin koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ‘Favicovir’ ilacının ortak çalışmasını yaptığı firmanın ruhsat alabilmesi için daha önce başvuran 3 firmanın bekletildiğini ileri sürdü.

Bakan Koca, CHP’li Emir’in daha önce de gündeme getirdiği konuya ilk kez cevap verdi. Koca, Türkiye’de üretilen ve sentez edilen, devamında 3 firmanın da ayrıca yerli olarak ürettiği, Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçla ilgili iddiaların, kendisinin de kurucusu olduğu kuruluşla irtibatlı kılınıp, her gün dillendirildiğini söyledi.

“Tek firma olmayacak dedim”

Bakan Koca şunları söyledi:

“Bu ilacın Çin’de 140 dolar olduğu biliniyor. Yaygın kullanımını sağlamak için yerlileşme noktasında biz ısrarcı olduk ve bu ilacı sentezlemek üzere, kurucusu olduğum üniversiteden bir öğretim üyesi arkadaş, bilinen bir firmaya sadece proje desteği verdi.

Hiçbir şekilde üniversiteyle asla ve kata bir sözleşme ve menfaat ilişkisi yoktu. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Özellikle o arkadaş da heyecanla bu ilacı üretme çabası içinde oldu, ABD’de uzun süre bu konuda çalışan birisi olduğu için. Devamında sentez başarıldı. Bu ilacı alabilecek tek yer Bakanlık, yani kamu. 140 dolar olan ilaç için telaffuz edilen 100 dolar oldu.

Bu arada 3 tane farklı firma da ham maddesini ithal ederek, ruhsat müracaatını yaptı. Ben, sizin kurucusu olduğum yerle ilişkili kıldığınız yere ruhsat verdirmedim. Bunları ilk defa duyacaksınız ve belki de inanmayacaksınız. Bu 4 firma birbiriyle mücadele içinde, rekabet içinde olan firmalar, bunların hepsi bilinir. Ben nerede konuştuğumu ve neyi konuştuğumu çok iyi biliyorum ve ‘Tek firmaya olmayacak’ dedim, ‘Diğer müracaat eden 3 firmayla birlikte verilecek’ dedim” diye konuştu.

“O kişiyi görevden aldım”

Ham madde ithalinin ne olduğunu, maliyetinin 10 doları geçmediğini de bildiğini belirten Koca, “O nedenle ’13-14 dolardan da fazla bunun fiyatı olmayacak, yurt dışı fiyatını verebiliriz; ama kamuya vereceğiniz rakam onda biri olacak yani 13-14 dolardan fazla olmayacak, bunu kabul etmiyorsanız ruhsat yok’ dedim.

Yani normalde bu uygulanabilir bir şey değil, kamu mantığıyla yapılabilir bir şey değil. O firma kabul etmedi. İnanın, bunu birçok arkadaşımız iyi bilir, birçok yeri zorladılar ve en sonunda olmadığını gördüler; çünkü 2 firma hemen kabul etti üstelik 10 bin kutu ilaç vermeyi de taahhüt ederek. O durumda, ‘O firma da 10 bin kutu verecek’ dedim ve 4 firmaya biz ruhsat verdik.

O firmaya özellikle ruhsat vermek isteyen kamudaki arkadaşlardan birisini de görevden aldım.

Bakın altını çiziyorum, ısrarla benimle irtibatlı kıldığınız firmaya ruhsat verilmemesini söyleyen ben, o kişiyi görevden aldım. O, benim görevden alıp başka birisini atadığım kişinin verdiği ruhsatla alındı; ama görevden aldığım kişi şu an özel sektörde. 4 firmaya vermiştik, şimdi 2 firmaya daha verdik, 6 firma oldular” dedi.