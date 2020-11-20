Ruhcan Pekcan annesi kimdir kaç yaşında öldü?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın 89 yaşındaki annesi İhsan Kadaifci tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bu haberin ardından Ruhsan Pekcan'ın hayatı merak konusu oldu. Peki 62 yaşındaki Ruhsar Pekcan kimdir aslen nereli, eşi Hasan Pekcan kimdir?

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 89 yaşındaki annesi İhsan Kadaifci vefat etti. Bu haberin ardından Ruhsar Pekcan kimdir, hayatı merak edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 89 yaşında vefat eden Kadaifci'ye ilişkin sosyal medya paylaşımında, "Bakan arkadaşım Ruhsar Pekcan Hanımefendi'nin kıymetli annesi vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde durumunu yakından takip ediyorduk. Merhumeye Allah'tan rahmet, Ruhsar Hanımefendi'ye, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Ruhsar Pekcan kimdir: Ruhsar Pekcan, 1958 Manisa’da dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi mezunu. Yüksek lisansını da aynı fakültede yaptı.

1981 yılında TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda başladığı kariyerine, özel sektörde çeşitli firmalarda farklı görevlerin ardından Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi olarak devam etti.

2005 yılında altyapı projelerine içme suyu, sulama, petrol ve doğalgaz boruları, santrallere elektromekanik aksamı temin eden Karon Mühendislik ve Ticaret Ltd. Şti.’ne kurucu ortak olarak katıldı. Halen aynı şirketin Yönetici Müdürü’dür.

Daha önce üç dönem DEİK-Türk Suriye İş Konseyi Başkanlığını yürüttü. Ayrıca, DEİŞ-Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türk-Ürdün İş Konseyi Başkanlığı, Türk-Irak ve Türk-Libya Konseyleri Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. Halen TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı, İTO-IKGK İstanbul Kadın Girişimler Kurulu Üyeliği, ECO-CCI Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Ticaret ve Sanayi Odaları, Kadın Girişimciler Kurulu Üyeliği görevleri yürütüyor. IWEC 2012 Ödülü sahibidir. IWEC Uluslararası Kadın Girişimciler - IWEC Global Ambasador olarak seçildi. İş ve Meslek Sahibi Kadınlar İstanbul Kulübü kurucu üyesidir. İngilizce biliyor. Evli ve iki çocuk annesidir.