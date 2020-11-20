A Milli Takım'da Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı! Orhun Ene dönemi...

A Milli Basketbol Takımı'nda Shane Larkin'i kadroya almak istemeyen A Milli Takım koçu Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı.

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A Milli Basketbol Takımı’nda başantrenör Ufuk Sarı ile yollar ayrıldı. Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada Ufuk Sarıca ve kulübü Pınar Karşıyaka’ya teşekkür edildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan açıklamada, "A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Sayın Ufuk Sarıca ile birlikteliğimiz sona erdirilmiştir. Ufuk Sarıca ve bu görev süresince her türlü desteği veren Pınar Karşıyaka Spor Kulübü'ne teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Ufuk Sarıca'nın yerine Orhun Ene

Ufuk Sarıca'nın Shane Larkin'i kadroya almak istememesi sonrası ayrılık kararının alındığı öğrenildi. Ufuk Sarıca'nın yerine TOFAŞ'tan ayrılan Orhun Ene ile anlaşmaya varıldı. Eleme maçlarında takımın başında olacak isim Orhun Ene.