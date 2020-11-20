Şanlıurfa'da yıkım sırasında ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

ŞANLIURFA'da Kızılay Meydanı'ndaki eskiyen yapıların yıkılmasıyla birlikte, eski cezaevinde mahkumların yaklaşık bir asır önce duvarlara yazdığı Türkçe ve Arapça yazılar ortaya çıktı.

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kente meydan kazandırmak için Sarayönü Caddesi'nde çalışma başlattı. Eski yapıların yıkıldığı çalışmada yapım tarihim tam olarak bilinmeyen cezaevi de gün yüzüne çıktı. Yeni yerine taşındığı için 1968 yılında kapatılan cezaevinde mahkumların geride bıraktığı dikkat çeken bir çok detay ortaya çıktı.



Yıkımda mahkumların kaldığı hücreler, duvarlara kazıdıkları Türkçe ve Arapça yazılar ve çizdikleri resimler ortaya çıktı. Çoğu silinen ve tahrip olan yazılarda mahkumların isimleriyle birlikte memleketlerinin olduğu görüldü. Yıkıntılar arasında Kızılay'a ait eşya ve eski dosyaların da olduğu belirlendi.







Duvarlara anılarını bırakmışlar

Eski yapıların yıkım işleriyle uğraşan Ali Yıldız, yıkım sırasında eski cezaevindeki mahkumlara ait yazılara ve resimlere ulaştıklarını belirterek, “Burası eski cezaevi olarak işlev görüyordu. Yıkım işlemleri sırasında mahkumların duvarlara yazdıkları yazılar gün yüzüne çıktı. Bodrum katında da mahkumların yatakları, eşyaları var. Yıkım bittikten sonra cezaevindeki mahkumların duvarlara yazdıkları yazılar ve kullandıkları eşyalar daha çok gün yüzüne çıkacak. Geçmiş dönemdeki mahkumlar yaşadıklarını anı olarak bırakmışlar” ifadelerini kullandı.