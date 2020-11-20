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Rusya'da durum fena! Son 24 saatte 24 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi

RUSYA'da son 24 saatte 24 bin 318 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka kayıtlara geçti.

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Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüsten iyileşen sayısı 24 bin 758 artarak 1 milyon 551 bin 414, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 461 artarak 35 bin 311 oldu.

Ülkede, son 24 saatte 24 bin 318 kişide virüs tespit edildi ve şimdiye kadar görülen vaka sayısı 2 milyon 39 bin 926'ya çıktı.

Ülke genelinde yeni vakaların yüzde 24,4'ünde semptom görünmezken, vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,2 olarak açıklandı.

 Moskova'da vaka sayısı 504 bine yaklaştı

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 6 bin 902 artarak 539 bin 970'e, hayatını kaybedenlerin sayısı da 77 artışla 8 bin 159'a yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 596 bin Kovid-19 testinin yapıldığını ve böylece toplam test sayısının 71 milyon 200 bini aştığını açıkladı.

 "Kovid-19'un zamanında teşhis edilmesi önemli"

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, hastanelerdeki doktorların yoğun şekilde çalıştıklarına dikkati çekerek, "Kovid-19'un teşhis edilmesi ve tıbbi yardımın zamanında alınması önemlidir." dedi.

Sobyanin, yakında salgına karşı "zafer" kazanacaklarını savundu.

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