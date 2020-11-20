2021 yılı 'Afet Yılı' ilan edildi Bakan Süleyman Soylu: Milyonlarca insana eğitim vereceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 yılını 'Afet Yılı' olarak ilan ettiklerini açıkladı. Yeni yılda milyonlarca kişiye afet eğitimi verileceğini belirten Soylu, afet çantası dağıtımı da yapılacağını aktardı. Bakan Soylu, '2021 yılında afet eğitiminden yorulmalıyız. Ancak yorulursak zihnimizde kalacak' diye konuştu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlenen 'Mülki İdare Amirlerine Yönelik Afet Yönetimi Eğitim Programı'na katıldı. Programa Bakan Soylu ile birlikte AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve vali yardımcıları ile kaymakamlar katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, Türkiye'nin bir afet bölgesi olduğunu hatırlatarak, bu konuda alınacak tedbirlerin büyük önem taşıdığını söyledi.

Yaşanan acı tecrübelerin, kendilerini bundan sonra yaşanacak afetlere hazırladığını ifade eden Soylu, Türkiye'nin afetle müdahale kapasitesinin, dünyanın en gelişmiş ülkelerinden daha yüksek olduğunu ifade etti.

Bakan Soylu'dan 'ilk 6 saat' vurgusu

Daha sonra afete erken müdahalenin önemine değinen Bakan Soylu, mülki idare amirlerinin, olayın ilk anında afet bölgesinde olması gerektiğini belirterek, "Afetin temel meselesi ilk 6 saattir. Vatandaşlarımızı toplanma alanlarına tahliye edebildiysek, trafiği açık tutabildiysek, cep telefonlarına yüklenmeden alternatif kaynaklarla iletişimi sağlayabildiysek ilk 6 saate doğru başlamışız demektir. Sonrasını daha iyi yönetebilmek kabiliyeti, Türkiye'nin kapasitesinde mevcuttur" dedi.

200 bin afet çantası dağıtılacak milyonlarca kişiye afet eğitimi

Bütün dünyanın örnek aldığı bir sistemi en güzel şekilde oluşturduklarını kaydeden Bakan Soylu, şöyle dedi:

"81 il afet planını, 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle bitireceğiz. İnşallah ilk etapta 100 bin, toplamda 200 bin afet çantasını, ilgili afet bölgelerindeki vatandaşlarımıza dağıtmaya çalışacağız. Yine 2021 yılını, 'Afet Eğitim Yılı' olarak ilan ettik. Milyonlarca insana afet eğitimi vereceğiz. Bunlarla birlikte hep beraber tatbikatları yapacağız."

Bizim yaşta olanlar telaş yapmışlar: Televizyonlarda gördük, özellikle öğrencilerimizin ve belli yaşa kadar olan gençlerimizin, deprem anında ne yapabileceği konusunda yüzde 90 isabet var. 'Çök, kapan, tutun' modelini çok güzel uygulamışlar ama bizim yaşta olanlar telaş yapmışlar. Ve çoğu yapması gerekeni yapmamış."

"O andaki doğru bir davranışla riski en aza indirebilme imkanına sahibiz. Onun için 2021 yılını bir eğitim yılı olarak değerlendiriyoruz. 2021 yılında afet eğitiminden yorulmalıyız. Ancak yorulursak zihnimizde kalacak."

Afet konusunda bütün hazırlıkların 2-3 katına çıkarılması durumunda dahi 'tamam' denilecek bir nokta olmadığını işaret eden Bakan Soylu, çünkü afetin belirlenen bir noktada bitebilecek bir süreç olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

Terör bitebilir. Kaynağı var kurutursunuz. Hırsızlığı, uyuşturucuyu, trafik kazalarını en alt seviyelere indirebilirsiniz. Ancak bir daha deprem olmayacağını kimseye söyleyemeyiz

"Deprem illaki olacak. Zamanını kimsenin kestirebilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla sürekli hazırlanmak, sürekli afet yönetim kapasitemizi yenilemek, ama en önemlisi de bu afetlere dayanaklı, yıkılmayan, zarar görmeyen yaşam alanları oluşturmak zorundayız. Ben bir afet uzmanı değilim ancak yaşadığım saha tecrübeleri şunu net bir şekilde ortaya koymuştur ki; afet yönetimi bir orkestra yönetmek gibidir. Pek çok farklı birimi, pek çok farklı kurumu, pek çok farklı meseleyi ancak bir arada ve uyum içinde çalıştırabileceğiniz ölçüde başarılı olursunuz. Aksi takdirde bir de 'yönetim afeti' yaşarsınız."

Yarın AFAD ile toplantı: İstanbul fotoğraflanacak sonra İzmir

Bakan Soylu, ayrıca yarın İstanbul'da AFAD toplantısı yapacaklarını hatırlatarak, "1 ay içinde İstanbul'da hem bilim insanlarımızdan hem ilgili bakanlıklardan bakan yardımcılarımızdan hem kendi kurumlarımızdan oluşan AFAD kurulunu toplayacağız. Bir İstanbul fotoğrafını hep birlikte çekeceğiz. Ardından İzmir'le ilgili bir fotoğraf çekeceğiz" dedi.