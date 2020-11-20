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İBB'de koronavirüs şoku! Yavuz Saltık'ın testi pozitif çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanı Yavuz Saltık koronavirüse yakalandı.

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Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Yavuz Saltık "Arayıp ulaşamayanlar olursa covid nedeni ile izole durumdayım. Telefonlara bakamıyorum. Genel halim iyidir. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Yavuz Saltık kimdir?
1972 Trabzon doğumlu. Mersin Üniversitesi Pazarlama Bölümü mezunu. STRATEJİ|MORI Araştırma şirketinde Araştırma Uzmanı ve GfK Araştırma şirketinde Saha Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Bahçeşehir Belediyesi’nde iki yıl Yönetişim Danışmanlığı yaptı. 2002 yılından beri free-lance olarak danışmanlık hizmeti veriyor. ARI Hareketi, KA-DER, International Republican Institute (IRI), National Democratic Institute (NDI) Konrad Adenauer Vakfı ve Toplum ve Demokrasi Derneği’nin çalışmalarında eğitimci olarak yer aldı.

İnfakto Research Workshop adlı araştırma şirketinde danışmanlık yapıyor. Sports Marketing, Sporda Şiddet ve Fanatizm ve Tükiye’de Taraftarlık anlayışı konularında araştırmaları ve makaleleri yayınlandı. Üç yıldır ulusal bir radyo kanalında (Lig Radyo) “Öteki Trabzonspor” adında bir programı hazırlayıp sunuyor. Günebakış gazetesinde köşe yazıları yazıyor. 2008 yılında Siyasal iletişime yönelik “Tanrım Beni Başkan Yarat” adlı bir kitabı yayınlandı. Trabzon Fikir Kulübü Kurucu üyesi ve Avrupa ile Dialog Derneği üyesi olan Yavuz Saltık, evli ve 2 çocuk babası.

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