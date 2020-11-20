Trabzon’un göbeğinde ortaya çıktı! Binlerce yıllık tarihe ışık tutacak

Kazı hiçbir şekilde yapılmadı ve yapılmıyor: Trabzon Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz, Trabzon’un geçmişte dünyanın kadim ticaret kentlerinden birisi olduğunu kaydederek, “Ortaçağda Avrupa’nın ticari göz bebeği olan yerlerden birisi. 19. yüzyılda doğunun Paris’i diye adlandırılan bir şehir. Antik çağdan beri yani bizim bilebildiğimiz Yunanlıların girip ilk girip kayıtları yaptırdığından çok çok daha eski kadim bir kent Trabzon. İlin en önemli özelliği de coğrafyanın başkentidir. Trabzon, Bizans’a Perslerde eyalet başkenti yapmış. Kommenler’de devlet başkenti yapmış , Osmanlı’da eyalat başkenti yapmış önemli bir coğrafya. Aslında kraliyet başkentidir Trabzon. Herhangi bir sıradan şehir değildir. En azından 3-4 bin yılına kadar gidecek bir tarihi ancak ne yazık ki Trabzon kenti ve çevresi arkeoloji kazı inatla yapılmayan bir coğrafya. Şu an Trabzon ve çevresinde bildiğimiz kadarıyla Akçaabat ve Akçakale’nin dışında gerçek anlamda bir arkeolojik kazı hiçbir şekilde yapılmadı ve yapılmıyor” dedi.