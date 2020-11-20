İzmir HDP önünde evlat nöbeti yapan baba: Oğlumu nasıl kaçırdılarsa öyle geri getirsinler

DİYARBAKIR'da başlayan evlat nöbeti İzmir HDP İl Başkanlığı önünde de devam ediyor. Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu için evlat nöbeti tutan Yasür Dülge (50), "Oğlumu nasıl kaçırdılarsa öyle de geri getirsinler" dedi.

Abone ol

Yasür Dülge, 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Mehmet Dülge için 40 gün önce, İzmir HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan Mehmet Laçin'in yanında oturma eylemine başladı. Oğlunun fotoğrafıyla nöbet tutan Dülge, "O dönem 23 yaşında olan oğlum, kardeşinin düğününden sonra ortadan kayboldu. Onu bulmak için yurt içinde yurt dışında araştırmalar yaptık ama sonuç çıkmadı. Diyarbakır'a gidip HDP'lilerle konuştum ama oğlumun yerini bilmediklerini söylemişlerdi. Yaklaşık 40 gün önce dağda olduğunu öğrendik, ben de evlat nöbetine başladım. Oğlumu nasıl kaçırdılarsa geri getirsinler" diye konuştu.

Yaklaşık 8 aydır aynı yerde evlat nöbeti tutan Mehmet Laçin'den etkilenip nöbete başladığını anlatan Dülge, "Ben Mehmet amcayı televizyonda gördüm. Buraya gelerek onun yanında nöbete başladım. Oğlum gittikten sonra ne bizimle ne de çevresiyle hiç iletişime geçmedi. Ondan hiç haber alamadık .Oğlum gelen kadar nöbet tutmaya devam edeceğim. Gücüm yetene kadar buradayım" dedi.

"Geri dön oğlum, gittiğin yol yol değil"

Baba Yasür Dülge, oğluna da "Geri dön oğlum. Gittiğin yol yol değil. Zararın neresinden dönsen kardır. Devlet de bizim yanımızda. Eğer suçun varsa cezanı çekersin. Suçsuzsan zaten bir şey olmaz" çağrısında bulundu.