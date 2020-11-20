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İçişleri Bakanlığı: Cuma namazına denk gelen saatler kısıtlamaya dahil değil

İçişleri Bakanlığı, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma saatlerine ilişkin cuma namazı düzenlemesini duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma saatlerine ilişkin cuma namazı düzenlemesini duyurdu.

Bakanlık cuma namazına denk gelen saatlerin kısıtlamaya dahil olmadığını bildirdi.

Korona salgınında vaka sayıları artması nedeniyle risk grubu içerisinde yer alan 65 yaş üstü vatandaş ve virüsün yayılmasında en etkin yaş grubu olarak gösterilen 20 yaş altı vatandaşlar için kısıtlamalar getirilmiş ve yayınlanan genelgede," 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek." denilmişti.

Ayrıntılar gelecek...

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