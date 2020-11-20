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Fatih Altaylı'dan olay iddia! 500 liraya korona testi yaptırdım

Fatih Altaylı, özel hastanelerin koronavirüs testinden fahiş paralar talep ettiklerini belgesiyle ortaya koydu. Altaylı, "Özel hastanede 500 TL'ye Kovid-19 testi yaptırdım, kredi kartı ekstremi gösterebilirim" dedi.

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Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi fiyatlarıyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslendi. '500' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 tespiti için tavan fiyatın 250 TL olduğunu söyledikten sonra muhalefetten bazı vekiller bu testin bazı özel sağlık kuruluşlarında daha pahalıya yapıldığı iddiasını ortaya attı" diye başlayan Altaylı, şöyle devam etti:

Formula 1'deki görevim nedeniyle...

"Bakan Koca da bu iddiayı ortaya atanları 'yalancılıkla' suçladı.
Sayın Bakan Fahrettin Koca’ya söyleyeyim.
Geçen hafta Formula 1’deki görevim nedeniyle İstanbul’daki bir özel hastanede Kovid-19 için PCR testi yaptırdım.
Ödemesini de bizzat yaptım.
Tam 500 TL.
Yani muhalefete inanmıyorsa ben kendisine kredi kartı ekstremi gösterebilirim."

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