İYİ Parti'de yeni FETÖ iddiası! Giresun İl Başkanı Ayşegül Özyanık FETÖ'cülükle suçlandı

Ümit Özdağ'ın İYİ parti İstansul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cülükle suçlamasının ardından bir il başkanı için deha FETÖ'cü iddiası geldi. Rize'de İYİ Parti Güneysu İlçe Başkanı Rıza Öztürk, İYİ Parti Rize İl Başkanı Ayşegül Özyanık'ın FETÖ’cü olduğunu ileri sürdü.

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İYİ Parti'de İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki FETÖ'cü suçlaması Özdağ'ın ihracına kadar gitmişti. Bu olayın bir benzeri de Rize'de yaşandı. Güneysu İlçe Başkanı Rıza Öztürk, Rize İl Başkanı Ayşegül Özyanık'ın FETÖ’cü olduğunu ileri sürdü.

Güneysu İlçe Başkanı Rıza Öztürk’ün partiden ihraç edilmesinin nedeni olarak İl Başkanı Özyanık'ı deşifre etmesi olduğunu belirtti. Öztürk sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

İlçe Başkanı İYİ Parti'den ihraç edilince...

"Daha önce fetodan yargılanan Rize İYİ Parti il başkanı Ayşegül Özyanık onu deşifre edeceğimden korktuğu için beni partiden ihraç etme kararı aldı. Rize Güneysu ilçe Başkanı RIZA ÖZTÜRK"

"İl başkanlarına FETÖ’cü demek moda oldu"

Yapılan suçlamaları kabul etmeyen İYİ Parti Rize İl Başkanı Özyanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Benimle ilgili ne biliyorsanız, elinizde ne tür bilgi, belge varsa yarından itibaren derhal savcılığa versin. Vermeyen alçaktır, namerttir, şerefsizdir” dedi. Özyanık'ın yaptığı açıklama şöyle:

“Bir şahıs bana FETÖ’cü isnadında bulunmuş. Benim ne olup olmadığımı herkes bilir, çok şükür en iyisini devletim bilir. Bana FETÖ’cü isnadında bulunan şahsa ve bulunmak isteyebileceklere açıkça çağrıda bulunuyorum. Benimle ilgili ne biliyorsanız, elinizde ne tür bilgi, belge varsa yarından itibaren derhal savcılığa versin. Vermeyen alçaktır, namerttir, şerefsizdir.”

“Birisine çamur atacaksanız bari en başta atın da bir inandırıcılığınız olsun. Üç yıldır neredesiniz? Adliye de orda, savcılık da orada. Yolunu bilmiyorsanız sizi götürürüm, dilekçe yazamıyorsanız, sizin yerinize dilekçe de yazarım. İl başkanlarına FETÖ’cü demek moda oldu. İstediğini elde edemeyen, sevmediği kişilere FETÖ’cü diyor. Partimin zarar görmemesi adına daha önce ciddiye almadım. Yine ciddiye almıyorum.”