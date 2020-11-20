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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

PlayStation 5, Türkiye'de satışa çıktığı ilk gün tükendi

19 Kasım itibarıyla ülkemizdeki çevrimiçi mağazalarda satışa sunulan PlayStation 5, yüksek fiyatına rağmen ilk günden yoğun ilgi gördü.

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PlayStation 5, Sony'nin 11 Haziran'da düzenlediği etkinlikte ilk defa karşımıza çıkmıştı.

Microsoft'un Xbox konsolu ile ciddi bir rekabete girmeye hazırlan PS5, 19 Kasım itibarıyla ülkemizdeki oyunseverlerle buluştu.

İlk günden tükendi

Geçtiğimiz günlerde ön siparişe açılan PS5, saatler içinde tükenmişti. Benzer bir durum dün de yaşandı. Yeni oyun konsolu, yüksek fiyatına rağmen ülkemizde satışa çıktığı ilk gün tükendi.

Bu durumu fırsat bilen karaborsacılar ise oyun konsolunu 15 bin TL'den internette satışa sunuyor.

Ülkemizdeki oyunseverlerin PlayStation 5'e yoğun ilgi göstermesi ve Sony'nin ilk etapda sınırlı sayıda PS5 satışa sunması, stokları tüketen en önemli iki neden olarak görülüyor.

Şu an için PlayStation 5’in yeniden ne zaman stoklarda olacağına dair kesin bir bilgi bulunmuyor.

Playstation 5 Türkiye fiyatı

PS5, iki farklı sürümle karşımıza çıkacak. Birinci sürümde konsola oyun diskleri takılabilecek, ancak ikinci sürümde herhangi bir disk girişi olmayacak ve oyunlar internet üzerinden indirilip oynanabilecek.

PlayStation 5'in disk takılabilen normal sürümünün fiyatı 8 bin 299 TL olarak açıklandı.

Türkiye’de 2021 yılında satışa sunulacak dijital sürüm modelin fiyatı ilerleyen zamanlarda duyurulacak.

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