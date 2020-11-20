BIST 1.325
DOLAR 7,63
EURO 9,06
ALTIN 458,94
HABER /  EKONOMİ

Borsa İstanbul rekor tazeledi! En yüksek seviye rekoru

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,73 değer kazanarak 1.322,65 puana yükseldi ve en yüksek seviye rekorunu 1.327,40 puana taşıdı.

Abone ol

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,64 puan artışla 1.322,65 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 15,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,41 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,01 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,42 ile metal ana sanayi ve menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında ulaştırma ve madencilik hisseleri öncülüğünde 1.327,40 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Merkez Bankası faiz kararının pozitif etkileri sürüyor

Analistler, BIST100 endeksinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dünkü faiz kararının ardından pozitif seyrini sürdürdüğünü bildirdi.

Öğleden sonra, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.330 puanın direnç, 1.300 seviyesinin destek konumunda olduğunu dile getirdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji illeri açıkladı! Kar yağışına dikkat sıcaklık -2'ye düştü Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk Fleet Ayasofya görselli cuma mesajı paylaştı
İçişleri Bakanlığı: Cuma namazına denk gelen saatler kısıtlamaya dahil değil
Avustralya'nın korkunç 'Afganistan' itirafına İbrahim Kalın'dan çok sert tepki
Samsun'da babası tarafından bıçaklandı! Sebebi bakın ne çıktı
AK Parti Grup Başkanı Vekili Özlem Zengin: Bütçeden sonra hayvan hakları kanunumuzu yapacağız
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan anaokulları için karar: Eğitime devam edilecek
ÖNCEKİ HABERLER
Bugün nereler kapanacak saat 20.00'de kapanacak yerler listesi
Duygu Delen'in erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın tutukluluğuna itiraz edilecek
A Milli Takım'da Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı! Orhun Ene dönemi...
Fatih Altaylı'dan olay iddia! 500 liraya korona testi yaptırdım
AK Partili Radiye Sezer Katırcıoğlu HDP'yi dağa kaçırılan çocuklarla ilgili sessiz kalmakla eleştirdi
Kreşler kapatılıyor mu son haber geldi MEB duyurdu
Yorumlar