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Binali Yıldırım, MÜSİAD EXPO Fuarı’na Erdoğan ile birlikte katıldı

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte 18. MÜSİAD EXPO Fuarı’na katıldı.

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Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Akıl terini alın terine katarak daha çok üreteceğiz, daha iyiyi üreteceğiz ve dünya pazarındaki yerimizi geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kişisel Twitter hesabından paylaşım yapan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 18. MÜSİAD EXPO Fuarı’na katıldık. Akıl terini alın terine katarak daha çok üreteceğiz, daha iyiyi üreteceğiz ve dünya pazarındaki yerimizi geliştireceğiz.

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