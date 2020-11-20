Yasaklara saatler kala Fahrettin Koca'dan dikkat çeken uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Sevgili gençler. Bugünlerde gençliğini yaşamak da zor. COVID-19, hareketlilik arttıkça yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00’de başlayacak. 2001 ve sonrası doğumlular, SADECE 13.00-16.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz.'' paylaşımında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Corona virüs ile mücadelede alınan ek tedbirleri açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile kısıtlamaların ayrıntıları belli oldu. Alınan kararlar 20 Kasım Cuma günü (bugün) saat 20.00'den itibaren uygulanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; ''Sevgili gençler. Bugünlerde gençliğini yaşamak da zor. COVID-19, hareketlilik arttıkça yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00’de başlayacak. 2001 ve sonrası doğumlular, SADECE 13.00-16.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz.''