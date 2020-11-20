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Kupada 4. Tur hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 24 Kasım Salı günü oynanacak olan Fenerbahçe - Sivas Belediyespor maçında düdük Sarper Barış Saka’da olacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası’nın 4. Tur müsabakalarında görev alacak hakemleri resmi internet sitesinden duyurdu.

Kupada 4. tur programı ve müsabakalarda görev alacak hakemler şu şekilde:

24 Kasım Salı
13.00 Gençlerbirliği - Kırşehir Belediyespor: Murat Erdoğan
14.30 Ankaraspor - Muğlaspor: Oğuzhan Çakır
14.30 Boluspor - Kahramanmaraşspor: Şevket Teker
14.30 Denizlispor - Turgutluspor: Kadir Sağlam
17.00 Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor: Çağdaş Altay
19.00 Adanspor - Sakaryaspor: Erkan Kutlu
19.00 Bursaspor - 1922 Konyaspor: Yakup Özhan
21.00 Fenerbahçe - Sivas Belediyespor: Sarper Barış Saka

25 Kasım Çarşamba
13.00 Bandırmaspor - Darıca Gençlerbirliği: Ahmet Turan Timuroğlu
13.00 Tuzlaspor - Sultanbeyli BLD: Oğuzhan Uğurlu
13.00 Ankara Keçiörengücü - Kocaelispor: Bayram Başkan
13.00 Yeni Malatyaspor - Etimesgut BLD: Onur Özütoprak
14.30 İstanbulspor - Tarsus İdman Yurdu: Davut Dakul Çelik
14.30 Eskişehirspor - GMG Kastamonuspor: Ömer Faruk Turtay
14.30 Altınordu - Çorum FK: Alper Akarsu
15.00 Atakaş Hatayspor - Karacabey BLD: Kutluhan Bilgiç
17.00 Gaziantep FK - Serik BLD: Mustafa Kürşad Filiz
19.00 Antalyaspor - Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Adana Demirspor - Afjet Afyonspor: Alpaslan Şen
21.00 Çaykur Rizespor - Uşakspor: Emre Malok

26 Kasım Perşembe
13.00 BB Erzurumspor - Ankara Demirspor: Bülent Birincioğlu
15.00 Kasımpaşa - 24 Erzincanspor: Hakan Ceylan
17.00 Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon: Yiğit Arslan
19.00 Konyaspor - Manisa FK: Ramazan Keleş
21.00 Göztepe - Kırıklarelispor: Alper Çetin

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