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HABER /  POLİTİKA

Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

İhlas Haber Ajansı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesi ile ilgili, “Projeden herhangi bir vazgeçilme söz konusu değil. Yapılması gereken planlama süreci, ÇED süreci ilerletiliyor. Herhangi bir aksama, problem yok” dedi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmeleri sonrası Kanal İstanbul projesine ilişkin soruya cevap verdi. 

Kurum, Kanal İstanbul projesinden vazgeçilip vazgeçilmediği sorusu üzerine, “Projeden herhangi bir vazgeçilme söz konusu değil. Yapılması gereken planlama süreci, ÇED süreci ilerletiliyor. Herhangi bir aksama, problem yok” dedi.

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