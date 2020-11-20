Dolar ve euro yükselişe geçti! İşte piyasalarda son durum

Döviz kurları, yurt içi piyasaların açılmasıyla birlikte yükselmeye başladı. Dolar/TL 7.60 seviyesini geçerken, euro/TL ise 9 liranın üzerine tırmandı.

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Merkez Bankası'nın piyasa beklentileri doğrultusunda 475 baz puan faiz artırımı sonrası sert bir şekilde gerileyen döviz kurları, bugün bu seviyelerin hafif üzerinde değerleniyor. Faiz kararına kadar 7.70'lerde seyreden dolar/TL, 7.53 seviyelerine kadar çekilmişti.

Bugüne 7.53 seviyelerinden başlayan dolar/TL, piyasaların açılmasıyla birlikte yükselişe geçti. Dolar kısa bir süreliğine 7.60'ın üzerine çıkarken, euro/TL yeniden 9 lira seviyesinin üzerine çıktı.

Piyasalarda son durum

Türkiye'nin risk primi geriliyor

Dünya'nın aktardığı habere göre, faiz artışı hamlesiyle birlikte Türkiye ekonomisinin risklerin azaldığına işaret eden 5 yıllık CDS'te 550 baz puandan başlayan düşüş 370 baz puanın altına kadar geriledi. Bugün 5 yıllık CDS, 370 puan seviyesinde.

Bankacılar piyasadaki hareketler arasında CDS'teki düşüşe ayrı bir önem atfediyor. Ülke risk primindeki düşüşün Hazine'nin dolar cinsi borçlanması başta olmak üzere tüm fiyatlamalarda etkili olması nedeniyle 2 haftada 150 baz puan düşüşün önemine dikkat çekiyorlar.