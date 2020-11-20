Küçükçekmece'de iki grup birbirine girdi! Yaralılar var

İSTANBUL Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Olayda 3 kişi yaralanırken polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Abone ol

Küçükçekmece, İstanbul Caddesi'nde iki grup arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada 3 kişi vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.