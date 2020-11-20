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Fenerbahçe'ye Gökhan Gönül'den sonra bir kötü haber daha

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı öncesi sağ bek sıkıntısı yaşanıyor. Sakatlığı süren Gökhan Gönül forma giyemeyecek. Nazım Sangare ise antrenmanda sakatlandı ve maç kadrosundan çıkarıldı. Hemen arkasından yaralı Kanarya'dan eksik oyuncuların haberi gelmeye devam etti.

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Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. haftasında yarın saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00’da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertliler 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Nazım idmanı yarıda bıraktı
Gökhan Gönül ve Harun Tekin’in tedavilerine devam edilirken; Sinan Gümüş ise antrenmanda yer almadı. Kemal Ademi, gribal enfeksiyon; Tolga Ciğerci de adalesinde tespit edilen 2. derece yırtık nedeniyle idmana katılmadı. Milli takımda sakatlanan Nazım Sangare de antrenmanın ilk bölümünde yer alırken ağrılarının devam etmesi nedeniyle çalışmayı yarım bıraktı. Nazım Sangare de Gençlerbirliği maçı kadrosuna alınmadı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını tamamlayarak akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Ankara'ya hareket edecek.

Nazım Sangare ve Gökhan Gönül'den sonra 4 oyuncunun daha Gençlerbirliği maçında takımı yalnız bırakacağı açıklandı. Yeni isimler şöyle oldu: Enner Valencia, Kemal Ademi, Harun Tekin ve Sinan Gümüş...

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