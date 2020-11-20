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Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Tosun:Kentteki yoğun bakım üniteleri yüzde 100 dolu

ZONGULDAK'ta, vaka sayılarındaki artış alarm vermeye başladı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Tosun, “Zonguldak genelindeki hastanelerde de yoğun bakım üniteleri, yüzde 100 doluluk oranıyla çalışmaya başladı” dedi.

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Zonguldak kent merkezi ve ilçelerinde koronavirüs vakalarındaki hızlı artış dikkat çekiyor. 600 bin nüfuslu kentte, alınan tüm önlemlere ve yapılan tüm uyarılara karşın vaka sayısındaki artış nedeniyle hastanelerde yoğun bakım üniteleri, yüzde 100 doluluk oranıyla çalışmaya başladı.

Türk Kızılay'ın maske bağışı sırasında konuşan Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hasan Tosun, kent genelindeki hastanelerin yoğun bir dönemden geçtiğini söyledi.

Halkı tedbirleri daha sıkı uygulamaya davet eden Tosun, "Türkiye çapında yoğunluğu görüyorsunuz. Zonguldak ilimiz ve hastanemiz çok yoğun. Zonguldak ilinde yoğun bakım olarak neredeyse yüzde 50’ye yakın kapasiteyle yüzde 100 doluluk oranında çalışmaktayız. Vatandaşların pandemi döneminde hassasiyetlerinin çok daha artarak devam etmesi gerektiğini düşünüyorum.

Bakanlığımız da açıkladı, tedbirlerin ağırlaşacağı malum. Bu arada sağlıkçılarımızın yükü bir iken ona çıktı. Sağlıkçıların bulaş riski vatandaşlara göre 10-15 kat fazla. Onun için bazı aksaklıklar olabiliyor. Acilde hastalar bekleyebiliyor ama şu ana kadar çözümsüz bir durum olmadı. Planlamalar yapılıyor. Zor bir dönemden geçiyoruz. Sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

ası kesildi. Karantina altında olanlar ise 18 bin 168 kez denetlendi.

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