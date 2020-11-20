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AK Parti Söscüsü Ömer Çelik'ten Pompeo'nun provokatif ziyaretlerine tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İsrail'de yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerini ziyaret etmesine tepki göstererek "Bu yaklaşım, sorumsuz bir şekilde Ortadoğu’da barış ve istikrarı tehlikeye atmakta ve krizi derinleştirmektedir" dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İsrail ziyaretinde tartışılan adımlarına tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Çelik, "ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun işgal altındaki Filistin topraklarında gayrı meşru kurulan yerleşim yerlerini ziyaret etmesi uluslararası hukukun ve kararların açık ihlalidir. Pompeo, Golan ve Kudüs kararlarıyla Filistin’de iki devletli çözüm planının altını oyan adımlar atıyor. Bu yaklaşım, sorumsuz bir şekilde Ortadoğu’da barış ve istikrarı tehlikeye atmakta ve krizi derinleştirmektedir." dedi.

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