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Galatasaray'da sakatlık ve koronavirüs krizi: İşte son durum

Galatasaray'da, sakatlar ve koronavirüs vakaları Fatih Terim'in işini zora sokuyor. Kayserispor maçına eksiklerle çıkacak Aslan, bugünkü idmanda taktik ağırlıklı çalıştı.

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Galatasaray, Süper Lig’in 9. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana da gruplar halinde dar alanda pasın ardından taktik çalışma gerçekleştirildi.

Galatasaray'da, sol kasık adalesinde hafif-orta derece zorlanma ve kanama tespit edilen Emre Taşdemir’in tedavisine başlandı. Christian Luyindama, Peter Etebo ve Radamel Falcao’nun tedavisine devam edildi.

Koronavirüs testleri pozitif çıkan Omar Elabdellaoui, Ryan Babel ve Arda Turan'ın ardından ismi açıklanmayan 2 futbolcunun izolasyon, tedavi ve takip programları, Sağlık Bakanlığı, UEFA, ilgili futbol federasyonları ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun protokolleri doğrultusunda uygulanmaya devam edildi.

Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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