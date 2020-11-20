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Kayseri'de böyle izledi! Yahyalı Belediye Başkanı'nın en acı günü

KAYSERİ'de karantinada bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, katılamadığı babasının cenazesini canlı yayından takip etti.

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Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün babası 82 yaşındaki Mahmut Öztürk hayatını kaybetti. Merhum Öztürk'ün cenazesi, cuma namazını müteakip Yahyalı Camii Kebir'de kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, merhumun yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dün korona virüse yakalandığını duyuran Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise, karantinada olmasından dolayı cenaze namazına katılamadı. Başkan Öztürk, cenaze namazını belediyenin sosyal medya hesabından yapılan canlı yayından takip etti.

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