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Fenerbahçe Beko, Alex Perez'i transfer etti

Bahçeşehir Koleji, Alex Daniel Perez Kauffman'ın transferi konusunda Fenerbahçe Beko'yla anlaşma sağlandığını açıkladı.

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Fenerbahçe Beko'da transfer! Sarı lacivertliler, Bahçeşehir forması giyen oyun kurucu Alex Perez'i kadrosuna kattı.

Bahçeşehir Koleji, Fenerbahçe Beko'ya transferi duyurdu: Bu sezon başından itibaren formamızı giyen Alex Daniel Perez Kauffman'ın transferi konusunda Fenerbahçe BEKO'yla anlaşma sağlanmıştır.

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