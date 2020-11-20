Fenerbahçe Beko, Alex Perez'i transfer etti

Fenerbahçe Beko'da transfer! Sarı lacivertliler, Bahçeşehir forması giyen oyun kurucu Alex Perez'i kadrosuna kattı.

Bahçeşehir Koleji, Fenerbahçe Beko'ya transferi duyurdu: Bu sezon başından itibaren formamızı giyen Alex Daniel Perez Kauffman'ın transferi konusunda Fenerbahçe BEKO'yla anlaşma sağlanmıştır.

Bu sezon başından itibaren formamızı giyen Alex Daniel Perez Kauffman'ın transferi konusunda Fenerbahçe BEKO'yla anlaşma sağlanmıştır.



Alex'e kariyerinin yeni sayfasında sağlık ve başarı diliyoruz.



Her şey için teşekkürler Alex! 👋🏻 pic.twitter.com/xaEpASQslz