Pazar günü Konyaspor ile karşılaşacak Kasımpaşa'da 7 futbolcu koronavirüse yakalandı.Abone ol
Hafta sonu Konyaspor ile karşılaşacak Kasımpaşa, 7 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kasımpaşa'dan koronavirüs açıklaması; "Her hafta rutin uyguladığımız Covid-19 PCR testlerinin neticesinde 5 ve milli takımlarının kampında bulunmuş 2 olmak üzere toplam 7 oyuncumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır..."
Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/0XtjblVLql— KASIMPAŞA (@kasimpasa) November 20, 2020