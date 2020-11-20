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Kasımpaşa'da 7 futbolcu koronavirüse yakalandı

Pazar günü Konyaspor ile karşılaşacak Kasımpaşa'da 7 futbolcu koronavirüse yakalandı.

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Hafta sonu Konyaspor ile karşılaşacak Kasımpaşa, 7 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kasımpaşa'dan koronavirüs açıklaması; "Her hafta rutin uyguladığımız Covid-19 PCR testlerinin neticesinde 5 ve milli takımlarının kampında bulunmuş 2 olmak üzere toplam 7 oyuncumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır..."

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