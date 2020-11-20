Melisa Emirbayer kimdir kaç yaşında instagram hesabı patladı

Futbolcu Gökhan Çıra ile geçtiğimiz yıl evlenen Selin Ciğerci hakkında magazin basınına düşen iddialar çok vahim. Survivor'da yarışan Melisa Emirbayer'e bıcak çektiği ve tehdit ettiği iddia edilen Selin Ciğerci merak edildi. Peki Gökhan çıra'nın 'saplantı' haline getirdiği Melisa Emirbayer kimdir, kaç yaşında?

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Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucularından biri olan Bircan Bali Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında akıl almaz iddialarda bulundu ve magazin basınının gündemi oldu. İddialara göre Selin Ciğerci, Survivor'da yarışan Melisa Emirbayer'in boğazına bıçak dayamış ve tehdit etmiş.

Söylenenlere göre Gökhan Çıra, eşi Selin Ciğerci'yi Survivor yarışmacısı Melisa Emirbayer ile aldatıyordu. Bu büyük iddiaların üzerine Seren Serengil'in yaptığı ağızları açık bırakan açıklama da oldukça tepki çekmişti.

"Melisa, bunların ürün reklamını yapmak için çağırılıyor, orada tanışıyorlar. Sonrasında Melisa'yı beğenen Gökhan Çıra, sürekli kızı aramaya başlıyor. Melisa açmadığındaysa hesap sormaya başlıyor. Sonrasındaysa Melisa'ya 'Ben sana aşık oldum. Hayatımda ilk kez böyle hissettim.' diye itirafta bulunuyor. Melisa da 'Siz evlisiniz, Selin Ciğerci var, benim böyle bir şeyin içinde olmam mümkün değil.' diyerek reddediyor. Gökhan Çıra da 'Patlarsam da patlayım, ben zaten Selin'den boşanmak istiyorum.' diye cevap veriyor. Gökhan Çıra, Melisa'yı saplantı haline getiriyor böylece."





"Öyle ki Melisa'nın kapısının önüne adam dikiyor, takip ettirmeye başlıyor!"

"Ardından da kıza sürekli 'Aşağı in, eğer inmezsen mahallede olay çıkarırım.' şeklinde tehditler ediyor. Asıl olay ise Gökhan'ın bu kıza attığı mesajları Selin Ciğerci'nin yakalamasıyla çıkıyor. Yanlarında çalışan Ercan isimli kişi, Melisa Bayer'i 'Senin bu evde can güvenliğin yok, Selin Ciğerci seni öldürecek' diyerek başka bir yere götürüyor. Oraya da Selin Ciğerci elinde bıçakla geliyor. Sonrasında kızı dövüyor Selin. Araya girmek isteyen adamlarına da bıçak savuruyor ünlü fenomen. Melisa'yı da 'Eğer kocamdan uzak durmazsan senin suratına kezzap atarım, benim geçmişte yaşadığım hayatı yaşarsın' diyerek tehdit ediyor.

"İstanbul'da yalnız yaşayan Melisa, İzmir'e annesinin evine sığınıyor korkudan."

"Bu olayları duyan annesi 5. kattan atlamaya ve intihar etmeye çalışıyor. Suç duyurusunda bulunursa kimsenin kızına inanmayacağını söylüyor. Melisa da annesinin ve kendisinin can güvenliğinden korktuğu için susuyor. Bunlar 4 gün önce yaşanmış."

"Şimdi şu sıralar Melisa, suç duyurusunda bulunmak için Cumhuriyet Başsavcılığı'nda."

Melisa Emirbayer kimdir: Melisa Emirbayer, 2 Kasım 1995 İzmir doğumludur. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yüzme Antrenörlüğü bölümünde eğitim almıştır.

Melisa Emirbayer 2002'de yüzme sporu ile tanıştı. Yüzmeye başladıktan sonra ilk önce Galatasaray Spor Kulübü'ne, 5 yıl sonra da Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer oldu. Bu kulüpte branşı olan kurbağa stilinde her kategoride birçok Türkiye şampiyonlukları yaşadı.

Melisa Emirbayer 200 metre kurbağa branşında Türkiye rekoru kırdı.Ardından milli takıma adım attı. 2009 senesinde başlayan milli takım serüveni ile birlikte birçok organizasyonda başarılar yakaladı.

2018 yılında noktaladı ve Göztepe Spor Kulübü yüzme şubesinde antrenörlük görevini yürüttü.

Melisa Emirbayer kendisini şöyle anlatıyor:7 yaşından itibaren yüzücülükle uğraşıyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe'de görev yaptım. Milli takıma hizmet veriyorum. Sayısız şampiyonluklarım ve rekorlarım var. İsterse 1 sene aç kalayım beni zorlayacağını düşünmüyorum.