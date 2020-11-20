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Tunceli’ye mevsimin ilk karı düştü! 31 köy yolu kapandı

TUNCELİ'ye mevsimin ilk karı düşerken, kent genelinde 31 köy yolu ulaşıma kapandı. Yağışa hazırlıksız yakalanan çok sayıda sürücü yolda kalırken, karayolları ve il özel idaresine bağlı ekipler mahsur kalan araçlar için çalışma yaptı.

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Tunceli’de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Ovacık, Pülümür ve Hozat ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Hozat’ta 10, Ovacık’ta 8, Pülümür’de 6, Çemişgezek’te 5 ve Nazımiye’de 2 olmak üzere toplam 31 köy yolunun kapandığı bildirildi.
Yağışa hazırlıksız yakalanan çok sayıda sürücü yolda kaldı. Sürücülerin imdadına karayolları ve il özel idaresine bağlı ekipler yetişti.

Karayolları 86. Şube Şefliği’ne bağlı ekipler yağışın etkili olduğu Tunceli-Erzincan karayolunda karla mücadele çalışmasına başladı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı ekiplerin de kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattığı aktarıldı.

Bazı sürücüler, Kasım ayında bu kadar yoğun kar yağışını beklemediklerini ifade ederek hazırlıksız yakalandıklarını söyledi.

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