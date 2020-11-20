Bursa'da koronavirüsten ölen Emine hemşire toprağa verildi ailesi yürek yaktı

Törende açıklama yaparak uyarılarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Üzücü bir gün. Az önce bir sağlık şehidini daha uğurladık. Süreç hepimizden daha fazla sağlık çalışanlarını zorluyor. Sağlık şehitleri ordumuza bir arkadaşımız daha katıldı. Genç bir arkadaşımızdı ve maalesef kaybettik." dedi.