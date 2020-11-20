Bursa'da koronavirüsten ölen Emine hemşire toprağa verildi ailesi yürek yaktı
BURSA'da hemşire Emine Ezen (40), koronavirüsten hayatını kaybetti. Genç hemşirenin vefatı herkesi yasa boğdu. Ailenin, Emine hemşireye son bakışı yürek yaktı.
Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’nde Genel Cerrahi Klinik hemşiresi olarak görev yapan Emine Ezen, 2 Kasım’da koronavirüse yakalandı. Görev yaptığı hastanede tedaviye alınan 2 çocuk annesi Ezen, 4 Kasım’da sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Ezen, yoğun bakımdaki 15 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Emine Ezen için bugün Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’nde tören düzenlendi. Törene Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, AK Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu, Mustafakemalpaşa Devlet Hastane Müdürü Erdinç Özdemir, Mustafakemalpaşa Devlet Hastane Başhekimi Asuman Erdinçoğlu, ailesi ve hastane personeli katıldı.
Törende açıklama yaparak uyarılarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Üzücü bir gün. Az önce bir sağlık şehidini daha uğurladık. Süreç hepimizden daha fazla sağlık çalışanlarını zorluyor. Sağlık şehitleri ordumuza bir arkadaşımız daha katıldı. Genç bir arkadaşımızdı ve maalesef kaybettik." dedi.
İlk sağlık müdürü sözlerine şöyle devam etti: Bu yüzden herkese hatırlatmakta fayda görüyorum. Lütfen kendinizi koruyun, mesafe ve hijyen kurallarını olmazsa olmaz kabul edin, kalabalık ortamlardan zaruri olmadıkça bulunmayın, toplu taşıma araçlarında ve pazar yerlerinde kontrolsüz bir şekilde bulunmayın.